Ambedkar Nagar News: बंदियों को आज बहनें बांध सकेंगी राखी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:39 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 10:39 PM IST
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अंबेडकरनगर। रक्षाबंधन पर शुक्रवार को जिला कारागार में बंदियों से उनके स्वजनों की खुली मिलाई होगी। सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। इसका सुविधा का लाभ कारागार में निरुद्ध 589 पुरुष और 28 महिला बंदियों को दिया जाएगा।
जेल अधीक्षक शिवमूरत सिंह ने बताया कि कारागार में निरुद्ध किसी भाई की कलाई पर उसकी बहन की राखी बंधने से न छूटे, इसके लिए जेल कारागार प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस के तहत रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों से न केवल मुलाकात कर सकेंगी, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाकर राखी बांधेंगी।
एक ही मिलाई पर्ची पर बहनें, मां, सहित बड़े तीन व छोटे बच्चे भाइयों से मिलाई कर सकेंगे। अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार पर जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहार पर अतिरिक्त महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों की मांग की है। (संवाद)
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जेल अधीक्षक शिवमूरत सिंह ने बताया कि कारागार में निरुद्ध किसी भाई की कलाई पर उसकी बहन की राखी बंधने से न छूटे, इसके लिए जेल कारागार प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। इस के तहत रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों से न केवल मुलाकात कर सकेंगी, बल्कि उन्हें मिठाई खिलाकर राखी बांधेंगी।
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एक ही मिलाई पर्ची पर बहनें, मां, सहित बड़े तीन व छोटे बच्चे भाइयों से मिलाई कर सकेंगे। अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार पर जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। त्योहार पर अतिरिक्त महिला पुलिस कर्मियों और पुरुष पुलिस कर्मियों की मांग की है। (संवाद)
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