फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Three small bridges will be built in Jalalpur at a cost of 1.88 crore

Ambedkar Nagar News: जलालपुर में 1.88 करोड़ से बनेंगे तीन लघु सेतु

Mon, 14 Sep 2026 10:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
Three small bridges will be built in Jalalpur at a cost of 1.88 crore
अंबेडकरनगर। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में पुरानी पुलियों की जगह तीन नए लघु सेतु बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार इन परियोजनाओं को शासन से मंजूरी मिल गई है। तीनों कार्यों पर 1.88 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 37.67 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

परियोजनाएं एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर तैयार कर लोक निर्माण विभाग ने शासन को भेजी थीं। बजट स्वीकृत होने के बाद अब निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। नूरपुर-कटका-बंदीपुर मार्ग से गौरा बाजार होते हुए नयानगर और आजमगढ़ सीमा तक संपर्क मार्ग के किलोमीटर 0-1 में सकरी पुलिया के स्थान पर लघु सेतु बनाया जाएगा। इसकी लागत 52.06 लाख रुपये है। पहली किस्त में 10.41 लाख रुपये मिले हैं।
विज्ञापन

नेवादा-बंदीपुर-कटका-सेमरा मार्ग के किलोमीटर आठ में पुलिया के स्थान पर 75.26 लाख रुपये की लागत से लघु सेतु बनेगा। इसके लिए 15.05 लाख रुपये की पहली किस्त जारी हुई है। इसी मार्ग के किलोमीटर सात में एक अन्य पुलिया की जगह 61.21 लाख रुपये से लघु सेतु बनाया जाएगा। इसके लिए 12.21 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में जहां पुलिया निर्माण की जरूरत थी, वहां के प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे। क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार सड़क और पुलिया से संबंधित अन्य प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed