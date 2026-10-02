गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हादसा: बस चालक की झपकी लील गई चार जानें; 100 मीटर दूर तक बिखरे लाशों के चीथड़े

यूपी के अंबेडकरनगर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह करीब 5.30 बजे एसी स्लीपर बस टाइल्स लदे ट्रेलर के साइड में जा घुसी। हादसे में चार बस यात्रियों की मौत हो गई। जबकि, तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। छह अन्य को मामूली चोटें आईं हैं। हादसा बस चालक को झपकी आने के कारण जैतपुर क्षेत्र में अंबरपुर टोल प्लाजा के पास हुआ।

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100 मीटर दूर तक छिटककर फैले शव

बिहार के तेगरा एक्सप्रेस की एसी-स्लीपर बस बृहस्पतिवार शाम करीब 5.00 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट से बिहार के दरभंगा के लिए निकली थी। बस में 43 यात्री सवार थे। सभी बिहार के मुजफ्फरनगर, दरभंगा, पिपरा कोठी के अलावा यूपी के कुशीनगर जा रहे थे।सुबह हुए हादसे में बिहार के वैशाली निवासी सचिन कुमार (28), दरभंगा निवासी नौशाद (36), कुशीनगर के आजादनगर हाटा निवासी परवेज अंसारी (34), नेपाल के जनकपुर निवासी सत्यम झा (25) की मौके पर ही मौत हो गई। एएसपी पूर्वी, डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को जानकारी दी गई है। घायलों का उपचार कराया जा रहा है। दुर्घटना में शामिल बस और ट्रेलर के चालकों की तलाश की जा रही है।

वाहनों की टक्कर इतनी तेज थी कि शव और घायल एक्सप्रेसवे पर करीब 100 मीटर दूर तक छिटककर फैल गए। करीब तीन घंटे तक एक्सप्रेसवे के एक लेन पर आवागमन बाधित रहा। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गईं। दुर्घटना के बाद बस और ट्रेलर के चालक वाहन छोड़ भाग गए।