Ambedkar Nagar News: सरयू का जलस्तर नौ सेमी घटा, राहत

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आराजी देवरा निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि इस बार नदी का जलस्तर पिछले रिकॉर्ड से अधिक बढ़ा, लेकिन मांझा क्षेत्र में उसका असर अपेक्षाकृत कम रहा। करीब 15 दिन पहले जलस्तर कम होने के बावजूद मार्गों और गांव के आसपास पानी पहुंच गया था। इस बार जलस्तर अधिक बढ़ने के बाद भी ऐसी स्थिति नहीं बनी।तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस बार जलस्तर बढ़ने के बावजूद मांझा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति नहीं बनी। प्रशासन नदी के जलस्तर और प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रख रहा है।टांडा क्षेत्र के उल्टहवा माझा, अवसानपुर, केवटला, डुहियां, महरीपुर माझा कला, माझा चिंतौरा, नैपुरा, सलोनाघाट और ढेलमऊ में नदी का जलस्तर कम होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। वजह यह है कि खेतों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। तहसीलदार गरिमा भार्गव ने बताया कि लेखपालों को सरयू के जलस्तर की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। (संवाद)