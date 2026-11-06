Ambedkar Nagar News: पटाखों पर महंगाई का धमाका, 30 फीसदी दाम बढ़े

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धनतेरस से ही अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, आलापुर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें सजने लगी थीं। अकबरपुर की नवीन सब्जी मंडी में लगी दुकानों पर शुक्रवार शाम से ही खरीदारों की भीड़ जुटने लगी। बाजार में 120 और 240 शॉट वाले पटाखों के अलावा अनार, चकरी, आसमानी और चाइनीज पटाखों की मांग बनी हुई है। खासकर आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाले पटाखे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।थोक विक्रेता देवानंद के मुताबिक, पश्चिमी देशों में युद्ध के चलते पटाखे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की कीमतें बढ़ी हैं। इसका असर पटाखों की कीमतों पर पड़ा है। वहीं, अकबरपुर के विक्रेता सपन ने बताया कि लागत बढ़ने के कारण इस बार पिछले साल की अपेक्षा कम पटाखे मंगाए हैं। जो पटाखे पिछले साल 100 रुपये में बिक रहे थे, उनकी कीमत इस बार बढ़कर 125 से 130 रुपये तक पहुंच गई है। (संवाद)सुरक्षा और आवाज का ध्यान रख खरीदे जा रहे पटाखेपटाखों की खरीदारी के चलन में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज आवाज वाले पटाखों के बजाय ईको फ्रेंडली और कम आवाज करने वाले पटाखों को भी लोग पसंद कर रहे हैं। अभिभावक बच्चों की पसंद के साथ उनकी सुरक्षा और पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसे में रोशनी और कम आवाज वाले पटाखों की खरीदारी पर जोर दिया जा रहा है।पटाखेमूल्य (रुपये में)30 फायर600-700बड़ी फुलझड़ी 650-700मुर्गा बम100-120चटाई100-3000चाइनीज माचिस बम200-300अनार300-600चकरी200-400नोट: 30 फायर और चटाई को छोड़कर अन्य पटाखों की कीमत 10 पीस प्रति पैकेट के हिसाब से दी गई है।