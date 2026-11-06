Ambedkar Nagar News: धनतेरस पर चमका बाजार, जमकर बरसा धन

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सराफा बाजार में सोने के मुकाबले चांदी की चमक ज्यादा रही। चांदी के सिक्के, हाथी, मछली, पायल, चेन और अंगूठियों की खूब बिक्री हुई। इसके अलावा गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियों और चांदी के डिनर सेट की भी मांग रही। सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष शौर्य सेठ ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में चांदी की कीमत कम रहने से ग्राहकों का रुझान इसकी ओर बढ़ा है। सोने की अपेक्षा चांदी के आभूषणों की बिक्री करीब 20 प्रतिशत अधिक रही। वैवाहिक आयोजनों के लिए लोगों ने सोने के आभूषणों की खरीदारी भी की। उनके अनुसार, सराफा बाजार में करीब 40 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।बर्तनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर भी रौनकबर्तन बाजार में स्टील, पीतल, कांसा और तांबे के बर्तनों के साथ नॉन स्टिक उत्पादों की खूब बिक्री हुई। लोगों ने पूजा के लिए डिजाइनर थाली, कटोरी, गिलास, कढ़ाई और डिनर सेट खरीदे। बर्तन कारोबारी उमेश चंद्र के अनुसार, त्योहार पर ग्राहकों ने पारंपरिक बर्तनों के साथ आधुनिक रसोई के सामान को भी पसंद किया। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक केतली की मांग रही। दोनों कारोबारों को मिलाकर करीब 15 से 17 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।162 कारों की डिलीवरी, 2400 बाइक बिकींधनतेरस पर वाहन बाजार में भी जबरदस्त उत्साह रहा। चार पहिया वाहनों के शोरूमों पर ग्राहकों ने नई गाड़ियों की डिलीवरी ली। शोरूम के सीईओ अमित सिंह ने बताया कि धनतेरस पर करीब 17 करोड़ रुपये की 162 गाड़ियों की बिक्री हुई। इतनी ही गाड़ियों की बुकिंग भी हुई है। दीपावली तक कारोबार 50 करोड़ रुपये पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, दोपहिया वाहन शोरूम संचालक रविभद्र सिंह के मुताबिक, जिले में करीब 2400 बाइक बिकीं, जिनसे 20 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।कपड़ा बाजार में भी दिखी रौनकधनतेरस और दीपावली को लेकर कपड़ा बाजार में भी खूब चहल-पहल रही। महिलाओं ने साड़ी, सूट और डिजाइनर परिधानों की खरीदारी की तो युवाओं ने जींस, शर्ट और नए फैशन के कपड़ों को तरजीह दी। बच्चों के कपड़ों की भी खूब बिक्री हुई। कपड़ा कारोबारी मुअज्जम के अनुसार, त्योहार पर परिवारों ने नए कपड़ों की खरीदारी की। जिले में कपड़ा कारोबार करीब 10 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कारोबारियों को उम्मीद है कि दीपावली तक बाजार की रफ्तार और तेज होगी।