Ambedkar Nagar News: जलमग्न हुआ रपटा पुल, गांवों का संपर्क बाधित

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ग्रामीणों के अनुसार रपटा पुल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई बार जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने समस्या रखी गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय और क्षेत्रीय विधायक धर्मराज निषाद की ओर से भी समस्या के समाधान के प्रयास किए गए, इसके बावजूद पुल की स्थिति नहीं बदली।ग्राम प्रधान शकुंतला देवी ने पंचायत निधि से अस्थायी रपटा पुल का निर्माण कराया था। बरसात के दिनों में यही रास्ता ग्रामीणों के आवागमन का प्रमुख सहारा बना हुआ था। अब नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल पर पानी भर गया है और जलकुंभी भी जमा हो गई है। इससे पुल का स्वरूप तक दिखाई नहीं दे रहा है।बुधवार को ग्रामीण महेंद्र गौड़, अनिल सिंह, सुधीर विकास समेत अन्य लोग पुल पर पहुंचे और जलकुंभी हटाने में जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि किसी तरह रास्ता साफ हो जाए तो पैदल और दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू किया जा सकेगा।स्थानीय निवासी अनिल सिंह ने बताया कि रपटा पुल यहां की प्रमुख जरूरत है। लंबे समय से समस्या बनी होने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण में अधिक बजट की जरूरत है, जिसे ग्राम पंचायत निधि से पूरा करना मुश्किल है। ग्राम प्रधान शकुंतला देवी ने बताया कि जलस्तर बढ़ने से फिलहाल यह भी पानी में डूब गया है। एडीओ पंचायत दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया था, जलस्तर घटने पर पुन: साफ-सफाई कराई जाएगी।