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अकबरपुर के सम्मोपुर निवासी चिंताराम के बेटे अखिलेश की शुक्रवार को जैतपुर के अमरतल गांव में बरात गई थी। रात करीब आठ बजे बरात की विदाई के बाद दूल्हे की बुआ किरन, चाची प्रतिमा और चचेरी बहन निकिता घर लौट रही थीं। तीनों सम्मोपुर चौराहे के पास पहुंचीं, तभी जलालपुर की ओर जा रही दूसरी बरात की तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में प्रतिमा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि किरन गंभीर रूप से घायल हो गईं। निकिता बाल-बाल बच गई।टक्कर के बाद कार चालक मौके से भागने लगा। इसी दौरान टांडा की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से कार की भिड़ंत हो गई। दूसरी टक्कर में कार सवार दूल्हे के पिता बीरबल, बाबा सोभनाथ समेत दो अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से भाग गया था।शनिवार को घर में एक तरफ घर में नई दुल्हन के स्वागत की तैयारियां थीं, तो दूसरी तरफ परिवार के लोग प्रतिमा की अर्थी को कंधा दे रहे थे। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।हादसे के बाद हाईवे पर क्षतिग्रस्त मिले वाहनशनिवार को हादसे के बाद घटनास्थल पर धान कुटाई मशीन और ट्रॉली हाईवे किनारे क्षतिग्रस्त हालत में पड़ी मिलीं। ट्रैक्टर के पिछले पहिये की रिम भी टूट गई थी। घटनास्थल से गुजरने वाले वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को देखकर सतर्कता बरतते नजर आए। कई चालक कुछ देर के लिए रुककर हादसे की स्थिति देखते और फिर संभलकर वहां से गुजरते रहे।