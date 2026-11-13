Ambedkar Nagar News: अंबेडकरनगर में अयोध्या के भगवाधारी... संभालेंगे जिम्मेदारी

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भाजपा के प्रकोष्ठ सह संयोजक व प्रदेश कार्य समिति सदस्य डाॅ. मिथिलेश त्रिपाठी के मुताबिक, कटेहरी विधानसभा की जिम्मेदारी रघुनंदन चौरसिया, टांडा की शोभनाथ वर्मा, आलापुर सुरक्षित की बसंती सिंह, जलालपुर की गिरीश कुमार पांडेय और अकबरपुर की जिम्मेदारी कमला शंकर पांडेय को सौंपी गई है। पांचों प्रभारियों का अयोध्या की राजनीति और भाजपा संगठन में सक्रिय अनुभव रहा है।रघुनंदन चौरसिया संगठन के पुराने चेहरों में गिने जाते हैं। जून 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य नामित किया था। वह 10वीं बार प्रदेश कार्य समिति में शामिल किए गए हैं।शोभनाथ वर्मा अयोध्या जिले में भाजपा की चुनावी गतिविधियों में जिम्मेदारी निभा चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें बीकापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया था। इसी तरह कमला शंकर पांडेय को रुदौली विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोनों को चुनावी संगठन और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय का अनुभव है।गिरीश कुमार पांडेय डिंपुल भी अयोध्या में भाजपा के सक्रिय नेताओं में शामिल हैं। हाल ही में उन्हें जलालपुर नगर का प्रभारी बनाया गया था। 25 अक्तूबर को जलालपुर में उनके प्रथम आगमन पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताया था।अयाेध्या की बसंती सिंह महिला मोर्चा अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। 2018 से अब तक अंबेडकरनगर में जितने भी चुनाव हुए, उसमें उन्हें महिला मोर्चा का प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई। वह जिले में लगातार सक्रिय रहती हैं।भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्र को अयोध्या की गोसाईगंज, पूर्व जिला उपाध्यक्ष दिनेश पांडेय को मिल्कीपुर और वरिष्ठ नेता राजेश सिंह को अयोध्या विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है।