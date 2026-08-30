Ambedkar Nagar News: दिनभर उमस और गर्मी, शाम को बारिश से राहत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:30 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:30 PM IST
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अंबेडकरनगर। दिनभर तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को रविवार की शाम हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। शाम सात बजे के बाद अचानक मौसम बदला और आसमान में काले बादल छा गए। बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया।
बारिश से उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और गलियों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, किसानों ने बारिश को खरीफ फसलों के लिए उपयोगी बताया है।
लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली।
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बारिश से उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और गलियों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, किसानों ने बारिश को खरीफ फसलों के लिए उपयोगी बताया है।
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लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली।
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