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Ambedkar Nagar News: दिनभर उमस और गर्मी, शाम को बारिश से राहत

Sun, 30 Aug 2026 10:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:30 PM IST
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Humid and hot all day, relief from rain in the evening
रविवार शाम को अकबरपुर में बारिश के दौरान टांडा मार्ग पर निकलते वाहन। संवाद
अंबेडकरनगर। दिनभर तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को रविवार की शाम हुई झमाझम बारिश से राहत मिली। शाम सात बजे के बाद अचानक मौसम बदला और आसमान में काले बादल छा गए। बूंदाबांदी के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया।
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बारिश से उमस से परेशान लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क और गलियों में पानी भर गया। निचले इलाकों में जलभराव होने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर, किसानों ने बारिश को खरीफ फसलों के लिए उपयोगी बताया है।
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लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को जिले में दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली।
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