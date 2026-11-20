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बरेली एक्सप्रेस करीब एक घंटे की देरी से स्टेशन पहुंची। गंगा सतलज एक्सप्रेस डेढ़ घंटे विलंब से आई, लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस एक घंटे लेट रही। ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्री काफी परेशान नजर आए। स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अमित कुमार ने बताया लखनऊ जाना है, लेकिन ट्रेन समय से विलंब से है। काफी देर से प्लेटफॉर्म पर बैठकर समय बिता रहे हैं।वहीं, सुमित सोनकर ने बताया कि उनको लुधियाना जाना है, लेकिन ट्रेन लेट होने से इंतजार करना पड़ रहा है। खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक दिक्कत हो रही है। पूछताछ काउंटर पर ट्रेन की स्थिति जानने के लिए यात्रियों की भीड़ देखी गई। यात्री लगातार ट्रेनों के आगमन के समय के बारे में जानकारी लेते दिखे। स्टेशन अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से आ रही हैं, जिससे यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है।