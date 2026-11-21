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बालक वर्ग में दीपांशु वर्मा का चयन 30 किग्रा, अयांश मौर्य का 35 किग्रा, कृष्णा शुक्ला का 40 किग्रा, सात्विक पांडेय का 45 किग्रा और अर्पित का 50 किग्रा भार वर्ग में हुआ। वहीं, शौर्य सिंह 55 किग्रा, ओजस्व मौर्य 60 किग्रा, आदित्य यादव 66 किग्रा और दिव्यांश शुक्ला 66 किग्रा से अधिक भार वर्ग में चयनित हुए।बालिका वर्ग में शिवानी प्रेम शुक्ला 28 किग्रा, आयुषी पासवान 32 किग्रा, साइना गुप्ता 36 किग्रा, सौम्या वर्मा 40 किग्रा, आयुषी पाल 44 किग्रा और अनुष्का सिंह 52 किग्रा भार वर्ग में चुनी गईं।जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. मंजूर आलम अंसारी ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ी 23 नवंबर को अयोध्या में आयोजित मंडल स्तरीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। वहां सफल होने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।