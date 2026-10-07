Ambedkar Nagar News: दो पासपोर्ट बनवाकर की विदेश यात्रा, एफआईआर दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सीओ अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिले पत्र के आधार पर उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि मोहम्मद वसीम के नाम से दो अलग-अलग पासपोर्ट जारी हुए हैं। पहला पासपोर्ट संख्या M1830206 है। इसमें जन्मतिथि 19 जुलाई 1968 दर्ज है। यह पासपोर्ट एक सितंबर 2014 को जारी हुआ था और 31 अगस्त 2024 तक वैध था।दूसरा पासपोर्ट संख्या S8006462 है। इसमें जन्मतिथि 19 जुलाई 1980 दर्ज है। यह 29 अक्तूबर 2018 को जारी हुआ और 28 अक्तूबर 2028 तक वैध है। पुलिस जांच में दोनों पासपोर्ट में दर्ज व्यक्तिगत विवरणों में अंतर मिला है।आरोप है कि पहले से जारी पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि और पता समेत अन्य विवरण में बदलाव कर दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया। पुलिस के अनुसार दोनों पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए भी किया गया। अलग-अलग विवरण के आधार पर पासपोर्ट हासिल कर उसका अनुचित लाभ लेने का भी आरोप है।उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने जांच के आधार पर थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने मोहम्मद वसीम के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ ने बताया कि अब पासपोर्ट आवेदन में लगाए गए दस्तावेज, दोनों पासपोर्ट के रिकॉर्ड और विदेश यात्रा से संबंधित विवरणों की जांच की जा रही है।