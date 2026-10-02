Ambedkar Nagar News: शाखा प्रबंधक समेत तीन पर धोखाधड़ी की प्राथमिकी

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आरोप है कि एजेंट सर्वेश पांडेय और कृष्ण कुमार दुबे उर्फ सोनी ने उन्हें ऋण स्वीकृत कराने में मदद की। बैंक मैनेजर ने उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। उनके बैंक खाते में 3 लाख 50 हजार रुपये की पहली रकम भेजी गई।आरोप है कि बैंक ने दबाव बनाकर 1 लाख रुपये का चेक ले लिया। बाद में 60 हजार रुपये का एक और चेक दिया गया। शेष राशि राम अजोर को वापस नहीं की गई। थाने और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। 19 सितंबर को कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। सीओ अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि जांच की जा रही है और बैंक मैनेजर का नाम शामिल किया जाएगा। (संवाद)