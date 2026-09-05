Ambedkar Nagar News: बिजली का खंभा गिरा, तीन मवेशियों की मौत

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सिकंदरपुर गागिला निवासी जियालाल बुधवार सुबह मवेशी चरा रहे थे। दोपहर करीब दो बजे बारिश शुरू होने पर वे सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े। रास्ते में पहले से पोल गिरा था और तार में बिजली दौड़ रही थी। इसकी जानकारी जियालाल को नहीं थी। दोनों मवेशी तार से छू गए। उन्हें तड़पता देख जियालाल ने रस्सी खींचकर बचाने की कोशिश की लेकिन इसी दौरान तेज करंट लगा और वह दूर जा गिरे।कुछ ही देर में दोनों की मौत हो गई। इसके बाद शोर मचाकर उन्होंने ग्रामीणों को बुलाया। कुछ दूरी पर दाउदपुर निवासी रामप्रताप की बहू मवेशी चरा रही थीं। इसी दौरान पशु भी खुले तार की चपेट में आ गया। महिला के शोर मचाने के बावजूद वह उससे निकल नहीं सकी और दम तोड़ दिया। अवर अभियंता अंबिका प्रसाद ने बताया कि बिजली का पोल जल्द ठीक कराया जाएगा। संवाद