Ambedkar Nagar News: 28 को पांच केंद्रों पर होगा कुत्तों का टीकाकरण

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टीकाकरण सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक राजकीय सदर पशु चिकित्सालय अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, भियांव (रत्ना) और जहांगीरगंज में होगा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने कुत्ता पालकों से अपने पालतू कुत्तों को टीका लगवाने के लिए केंद्रों पर लाने की अपील की है। (संवाद)

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अंबेडकरनगर। अंतरराष्ट्रीय रेबीज दिवस के अवसर पर पशुपालन विभाग की ओर से 28 सितंबर को जिले में पालतू और निराश्रित कुत्तों का निशुल्क रेबीज टीकाकरण किया जाएगा।