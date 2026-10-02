Ambedkar Nagar News: दलित अस्पताल संचालक को निर्वस्त्र कर पीटा

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मालीपुर के बरियारपुर निवासी अस्पताल संचालक सिद्धांत कुमार ने बृहस्पतिवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि एक अक्तूबर को दोपहर करीब एक बजे अंकित पांडेय ने फोन कर उसे तेंदुआईकला अंडरपास के पास बुलाया। वहां पहुंचने पर अंकित उसे कार में बैठाकर अपने घर ले गया और उसकी कार राजा सिंह को दे दी।सिद्धांत के अनुसार, घर पहुंचने पर दोनों ने उसे बंधक बना लिया। आरोप है कि उसे निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा गया और जातिसूचक गालियां दी गईं। आरोपियों ने उसका मोबाइल भी जबरन छीन लिया। पीड़ित ने कार में रखे करीब 50 हजार रुपये और कार ले जाने का भी आरोप लगाया है। साथ ही थूक चटवाने का आरोप भी लगाया गया है।क्षेत्राधिकारी आलापुर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।