Ambedkar Nagar News: साइकिल सवार युवक की बाइक की टक्कर से मौत

विज्ञापन



स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से उन्हें सीएचसी बसखारी पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

विज्ञापन

बसखारी (अंबेडकरनगर)। क्षेत्र में एनएच-233 पर मोतिगरपुर के निकट बृहस्पतिवार शाम बाइक की टक्कर से साइकिल सवार सलेमपुर निवासी राम सुरेश (45) की मौत हो गई। राम सुरेश शाम करीब 6:30 बजे बसखारी बाजार से साइकिल से घर लौट रहे थे। मोतिगरपुर के निकट सामने से आए बाइक सवार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।