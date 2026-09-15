Ambedkar Nagar News: जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन चालू, मरीजों को राहत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:47 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:47 PM IST
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अंबेडकरनगर। जिला अस्पताल में पीपीपी मॉडल पर संचालित सीटी स्कैन मशीन का टेबल सिस्टम सोमवार को खराब हो गया था, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद मंगलवार दोपहर संस्था द्वारा भेजे गए इंजीनियर ने मशीन को ठीक कर दिया।
दोपहर करीब एक बजे मशीन ठीक होने के बाद शाम तक लगभग 10 मरीजों की जांच की गई। सुबह के समय सीटी स्कैन कराने पहुंचे कई मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ा, जबकि कुछ ने इंतजार कर जांच कराई। सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि मशीन ठीक होने के बाद अब जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और कोई समस्या नहीं है।
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दोपहर करीब एक बजे मशीन ठीक होने के बाद शाम तक लगभग 10 मरीजों की जांच की गई। सुबह के समय सीटी स्कैन कराने पहुंचे कई मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ा, जबकि कुछ ने इंतजार कर जांच कराई। सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि मशीन ठीक होने के बाद अब जांच प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और कोई समस्या नहीं है।
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