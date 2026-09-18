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Ambedkar Nagar News: जिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी भीड़, 1470 मरीज पहुंचे

Fri, 18 Sep 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:54 PM IST
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Crowd thronged the district hospital's OPD, 1,470 patients showed up
जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार सुबह 09:30 बजे फिजी​शियन के कक्ष बाहर लगी मरीजों की कतार।संव
अंबेडकरनगर। मौसम के बदलते मिजाज के बीच जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार को 1470 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। अस्पताल खुलते ही पर्चा काउंटर पर मरीजों की भीड़ जुट गई। कुछ देर बाद फिजीशियन समेत अन्य ओपीडी कक्षों के बाहर भी मरीजों की लंबी कतारें लग गईं।
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पर्चा बनवाने के बाद मरीज चिकित्सकों से परामर्श लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। सबसे अधिक भीड़ फिजीशियन ओपीडी में रही। तीन चिकित्सकों ने करीब 500 मरीजों को परामर्श दिया। डॉ. ब्रेमहेम, डॉ. योगेश वर्मा और डॉ. विवेक पांडेय के कक्षों के बाहर सुबह से ही मरीज कतार में खड़े रहे।
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जलालपुर के सुरहुरपुर निवासी अनुज गांठ में दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं, अकबरपुर के जोलहियां निवासी अंकुर पेट दर्द का उपचार कराने अस्पताल आए। बाल रोग ओपीडी में शुक्रवार को 154 मरीज पहुंचे। अस्पताल के विभिन्न वार्डों में 40 मरीज भर्ती रहे। ओपीडी में बढ़ी मरीजों की संख्या का असर पर्चा काउंटर से लेकर चिकित्सकों के कक्षों तक दिखाई दिया।
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सीएमएस डॉ. पीएन यादव ने बताया कि अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीजों का उपचार कराया गया। मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है।
सुबह 9:29 बजे तक बंद मिला फिजीशियन का कक्ष
फोटो : 48
जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह 9:29 बजे तक फिजीशियन डॉ. योगेश वर्मा का कक्ष बंद मिला। उपचार की उम्मीद में दूर-दराज से आए कई मरीज सुबह आठ बजे ही अस्पताल पहुंच गए थे। निर्धारित समय तक कक्ष नहीं खुलने से उन्हें इंतजार करना पड़ा।
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