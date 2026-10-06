Ambedkar Nagar News: नशे से बचने का दिया संदेश

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नुक्कड़ नाटकों में नशे के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ आर्थिक नुकसान और परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रभावी ढंग से सामने रखा गया। प्रतियोगिता में आनंद ग्रुप ने प्रथम और अंजू ग्रुप ने द्वितीय स्थान हासिल किया। निर्णायक डॉ. रीता सिंह और डॉ. लालजीत राम ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति, विषय की समझ और संदेश की प्रभावशीलता के आधार पर मूल्यांकन किया।प्राचार्य डॉ. जेबी सिंह ने कहा कि युवा देश की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। नशे से दूर रहकर वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के साथ समाज के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वस्थ और जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया।कार्यक्रम संयोजक डॉ. कौशल किशोर यादव ने कहा कि नशामुक्त युवा सशक्त समाज और विकसित भारत की आधारशिला हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास के लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की अपील की। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि नशे की शुरुआत अक्सर छोटी आदत से होती है, जो धीरे-धीरे गंभीर समस्या का रूप ले सकती है।युवाओं को नशे से बचाने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने का संकल्प लिया।