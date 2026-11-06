Ambedkar Nagar News: हाईवे पार कर रहे किसान को कार ने रौंदा, मौत

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रामपुर बनेथु निवासी रमेश दूबे के मुताबिक, उनके पिता गया प्रसाद शुक्रवार को अकबरपुर-सुल्तानपुर मार्ग स्थित सुखारीगंज चौराहे के दूसरे छोर पर मौर्य खाद-बीज की दुकान पर जा रहे थे। इसी दौरान हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं।स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहां देर शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से दुर्घटना करने वाले वाहन की पहचान की जाएगी। परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालगया प्रसाद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सूर्यपति सदमे में अचेत हो गईं। बेटे रमेश और उमेश पिता की मौत से स्तब्ध हैं। बहू पूजा दूबे का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, नाती प्रिंस को बाबा की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा है।ई रिक्शा और बाइक में भिड़ंत, युवक घायलजलालपुर। कटका के दुल्हूपुर सिंघोरिया गांव के पास शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे बाइक और ई रिक्शा की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जबकि ई रिक्शा सड़क पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रतना गांव निवासी शिवकुमार (35) निजी काम से बाइक से रफीगंज से नेवरी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ई रिक्शा से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। ई रिक्शा पर डीजे का बॉक्स लदा था। बताया जा रहा है कि बॉक्स की वजह से चालक को सामने से आ रही बाइक दिखाई नहीं दी। स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। ई रिक्शा स्थानीय निवासी प्रेमचंद का बताया जा रहा है। हादसे में ई-रिक्शा चालक को अधिक चोट नहीं आई है। संवाद