पात्रों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : राजभर

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बैठकों में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए राजभर ने संगठन को मजबूत करने तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। किसी पात्र व्यक्ति को समस्या होने पर सीधे उनसे संपर्क करने की बात कही।मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उन्होंने कहा कि वह सप्ताह में तीन दिन सुबह आठ से 11 बजे तक डाक बंगले में लोगों से मिलते हैं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोगों को दवा का एस्टीमेट, आय प्रमाणपत्र और आधार कार्ड लेकर संपर्क करने की सलाह दी।