पात्रों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : राजभर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:32 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
मालीपुर (अंबेडकरनगर)। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने रविवार को अकबरपुर तहसील क्षेत्र की चार ग्राम सभाओं का दौरा किया। उन्होंने सोनगांव, हसनपुर जलालपुर, बेवाना (मुसईतपुर) और रसूलपुर दियरा में आयोजित बैठकों में भाग लिया।
बैठकों में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए राजभर ने संगठन को मजबूत करने तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। किसी पात्र व्यक्ति को समस्या होने पर सीधे उनसे संपर्क करने की बात कही।
मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उन्होंने कहा कि वह सप्ताह में तीन दिन सुबह आठ से 11 बजे तक डाक बंगले में लोगों से मिलते हैं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोगों को दवा का एस्टीमेट, आय प्रमाणपत्र और आधार कार्ड लेकर संपर्क करने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
बैठकों में ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए राजभर ने संगठन को मजबूत करने तथा केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। किसी पात्र व्यक्ति को समस्या होने पर सीधे उनसे संपर्क करने की बात कही।
विज्ञापन
मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। उन्होंने कहा कि वह सप्ताह में तीन दिन सुबह आठ से 11 बजे तक डाक बंगले में लोगों से मिलते हैं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे लोगों को दवा का एस्टीमेट, आय प्रमाणपत्र और आधार कार्ड लेकर संपर्क करने की सलाह दी।
विज्ञापन