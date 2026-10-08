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Ambedkar Nagar News: जोनल राउंड में पहुंचा अवध म्यूटिनियर्स

Thu, 08 Oct 2026 10:30 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 10:30 PM IST
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Awadh Mutineers reach the zonal round.
फाइनल क्वालीफायर के दौरान फुटबॉल को गोल करने के लिए ले जाता अवध म्यूटिनियर्स का ​खिलाड़ी। स्रोत
अंबेडकरनगर। जिले के अवध म्यूटिनियर्स स्पोर्ट्स क्लब ने एआईएफएफ एलीट यूथ लीग के जोनल राउंड में जगह बना ली है। टीम ने फाइनल क्वालीफायर में टेक्ट्रो लखनऊ एफसी को 9-0 से हराकर अगले चरण में प्रवेश किया।
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मुकाबले की शुरुआत से ही अवध म्यूटिनियर्स के खिलाड़ियों ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। सटीक पासिंग और बेहतर तालमेल के साथ टीम ने विपक्षी क्षेत्र में लगातार दबाव बनाया। खिलाड़ियों के बीच तेज मूवमेंट और आपसी तालमेल से कई मौके बने। टीम की रक्षापंक्ति ने भी टेक्ट्रो लखनऊ के हमलों को प्रभावी ढंग से रोका।
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कोचिंग स्टाफ की रणनीति के अनुसार खिलाड़ियों ने आक्रमण और रक्षा के बीच संतुलन बनाए रखा। गेंद को तेजी से आगे बढ़ाते हुए टीम ने लगातार गोल के मौके बनाए। इसका नतीजा रहा कि अवध म्यूटिनियर्स ने नौ गोल किए, जबकि टेक्ट्रो लखनऊ एफसी खाता भी नहीं खोल सकी।
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जोनल राउंड में पहुंचना क्लब के युवा फुटबॉल कार्यक्रम के लिए अहम उपलब्धि है। अगले चरण में टीम को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।
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