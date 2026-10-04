Ambedkar Nagar News: लाइनमैन के झुलसने के मामले में होगी जांच

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घटना वाले दिन ड्यृटी पर मौजूद एसससओ ने पांच बार समर बहादुर को शटडाउन दिया है। लाॅगबुक में इसकी एंट्री होने की बात विभागीय सूत्र बता रहे हैं। विभागीय जांच में गड़ीबड़ी मिलने के बाद दोषी बिजलीकर्मी संविदा लाइनमैनों के परिजनों से हर स्तर पर मदद का भरोसा देकर कार्रवाई से बचने की जुगत में जुटा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिजली विभाग की लापरवाही से किसी लाइनमैन की जान खतरे में पड़ी हो। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।अकबरपुर के बैरमपुर बरवा बिजली घर के मिर्जापुर में मई 2026 में ट्रांसफार्मर के फाॅल्ट को ठीक करने के दौरान संविदाकर्मी लाइनमैन दयाशंकर की गलत शटडाउन जारी होने के कारण करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। इस मामले में एसएसओ की गलती सामने आई थी और परिजनों ने गैरइरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अधिशासी अभियंता प्रेमचंद ने बताया कि सोमवार को मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित कर जांच कराई जाएगी।