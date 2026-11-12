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अंबेडकरनगर: गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से मची सनसनी, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

Thu, 12 Nov 2026 09:21 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, अंबेडकरनगर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 12 Nov 2026 09:21 AM IST
सार

खेत में युवक का शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

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Ambedkarnagar: Discovery of a youth's body in a sugarcane field sparks a sensation
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अंबेडकरनगर के भीटी के खोजादपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देवी प्रसाद त्रिपाठी के गन्ने के खेत में पड़ा मिला।
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खेत में युवक का शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी है।

फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस युवक की शिनाख्त कराने में जुटी है। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।
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