अंबेडकरनगर: गन्ने के खेत में युवक का शव मिलने से मची सनसनी, ग्रामीणों में मचा हड़कंप

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खेत में युवक का शव देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और छानबीन शुरू कर दी है।



फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस युवक की शिनाख्त कराने में जुटी है। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

अंबेडकरनगर के भीटी के खोजादपुर गांव में बृहस्पतिवार सुबह करीब छह बजे गन्ने के खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देवी प्रसाद त्रिपाठी के गन्ने के खेत में पड़ा मिला।