Ambedkar Nagar News: आलापुर सीओ कार्यालय के नए भवन का रास्ता साफ

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नए भवन के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को सौंपी गई है। शासन से बजट जारी होने के बाद निगम की ओर से निर्माण संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इसके तहत सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद चयनित एजेंसी के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू होगा।परियोजना के लिए पूरी धनराशि जारी होने से बजट आवंटन का इंतजार खत्म हो गया है। अब निर्माण कार्य की शुरुआत टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक आरके यादव ने बताया कि आलापुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए शासन ने 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पूरी धनराशि भी जारी हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। (संवाद)