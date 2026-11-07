Ambedkar Nagar News: लखनऊ की कंपनी से 84 लाख गबन का आरोपी गिरफ्तार

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अमित ने बिल डिलीट कर और कूटरचित अभिलेख बनाकर कंपनी का पैसा अपने घरवालों व सहयोगियों के खातों में भेजा। कंपनी के साझेदार विकास जायसवाल ने सितंबर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें 14 नामजद व अन्य अज्ञात शामिल थे। सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। (संवाद)

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राजेसुल्तानपुर। लखनऊ की मेसर्स बिहाइव एल्कोहल से 84 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन करने के आरोपी अमित चंद्र को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमित चंद्र राजेसुल्तानपुर के गढ़वल बाजार का निवासी है। वह कंपनी में वेतनभोगी एजेंट के रूप में कार्यरत था। उसे माल प्राप्त करने, बेचने और रुपये वसूल कर खाते में जमा करने का दायित्व सौंपा गया था।