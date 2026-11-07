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Ambedkar Nagar News: संपूर्ण समाधान दिवस में आईं 216 शिकायतें, 29 का निस्तारण

Sat, 07 Nov 2026 10:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:23 PM IST
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216 complaints received during the 'Sampurna Samadhan Diwas' (Comprehensive Grievance Redressal Day); 29 resolved.
टांडा तहसील में फरियादियों की समस्याएं सुनती डीएम-एसपी। सूचना विभाग
अंबेडकरनगर। जिले की पांचों तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 216 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 29 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
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टांडा तहसील में डीएम ईशा प्रिया और एसपी प्राची सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरियादियों को अपनी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए मौके पर ही शिकायतों का निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया।
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टांडा तहसील में कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से दो का मौके पर समाधान किया गया। वहीं, भीटी, अकबरपुर, जलालपुर और आलापुर तहसीलों में 202 शिकायतें आईं, जिनमें से 27 का निस्तारण मौके पर किया गया।
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