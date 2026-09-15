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Ambedkar Nagar News: अयोध्या मार्ग पर लगेंगी 120 नई स्ट्रीट लाइटें

Tue, 15 Sep 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:45 PM IST
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120 new street lights will be installed on the Ayodhya road
अंबेडकरनगर। अकबरपुर नगर पालिका शहर के प्रमुख मार्गों की प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी है। पं. दीनदयाल योजना के तहत अयोध्या मार्ग पर तहसील तिराहे से गोविंद गनेशपुर तक 99 लाख रुपये की लागत से 120 सिंगल लाइटें लगाई जाएंगी। कार्यदायी संस्था ने लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया है। काम पूरा होने के बाद मार्ग रात में दूधिया रोशनी से जगमगाता नजर आएगा।
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अयोध्या मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल है। इस रास्ते से जिले के अलावा अन्य जनपदों के लोगों का अयोध्या आना-जाना होता है। मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था पर्याप्त न होने से रात में हादसों का खतरा बना रहता था। इसे देखते हुए नगर पालिका की पिछली बोर्ड बैठक में मार्ग की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर सहमति बनी।
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वर्तमान में मार्ग के कई पोल पर लाइटें लगी हैं, लेकिन पुरानी होने के कारण पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पा रही थी। कई लाइटें खराब भी हो चुकी हैं। तहसील तिराहे से गोविंद गनेशपुर के बीच कई स्थानों पर रात में अंधेरा रहता था। इससे साइकिल सवारों के साथ ही पैदल और अन्य राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती थी।
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नगर पालिका के ईओ राजमणि वर्मा ने बताया कि अयोध्या मार्ग पर लाइट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही शहर के अन्य प्रमुख मार्गों पर भी प्रकाश व्यवस्था बेहतर कराई जाएगी।
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