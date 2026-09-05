Prayagraj News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

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कस्बा निवासी राजकुमार शुक्रवार सुबह क्रशर प्लांट पर काम के सिलसिले में जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मदरहा प्राथमिक विद्यालय से कुछ दूरी पर स्थित रेलवे लाइन के समीप पेड़ से कपड़े के सहारे सोनू का शव लटका देखा।परिजनों ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम करीब चार बजे सोनू को उसका साथी घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। रात 12 बजे तक सोनू से फोन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह सका शव पेड़ से लटका मिला। चार भाइयों में सबसे बड़े पवन निषाद के दो पुत्रों में सोनू छोटा था। बड़ा भाई गोविंद बाहर रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। सोनू की मौत से मां अनीता और बहन खुशबू का रो-रोकर हाल बेहाल हो गया।मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी नित्येन्द्र शुक्ला ने बताया कि शव केा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की आशंका के आधार पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीपी मेजा बृजेश पाठक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी।