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Prayagraj News: मूर्ति विसर्जन के दौरान वरुणा नदी में डूबा युवक, तलाश जारी

Tue, 22 Sep 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 22 Sep 2026 02:12 AM IST
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Youth drowns in Varuna River during idol immersion; search underway
फूलपुर के वरुणा नदी में डूबे युवक अजय की फाइल फोटो। - फोटो : credit
प्राचीन वरुणेश्वर धाम मंदिर के पास सोमवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान बगदहा हवासाबाद गांव निवासी अजय कुमार (35) वरुणा नदी में डूब गए। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने उनकी तलाश शुरू की, पर देर शाम तक उनका पता नहीं चल सका।
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अजय कुमार सोमवार को ग्रामीणों और श्रद्धालुओं के साथ वरुणेश्वर धाम पहुंचे थे। वह पड़ोसी गांव विक्रमशाह से आई विसर्जन यात्रा के साथ नदी में उतरे थे। मूर्ति प्रवाहित करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चले गए। हादसे के बाद घाट पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। साथ मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, पर तेज बहाव के कारण सफल नहीं हो सके। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तुरंत तलाश अभियान शुरू कराया।
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ग्रामीणों ने घाट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मूर्ति विसर्जन जैसे आयोजनों में पर्याप्त बैरिकेडिंग नहीं थी। गहराई वाले स्थानों को चिह्नित कर श्रद्धालुओं को रोकने के इंतजाम होने चाहिए थे। अजय कुमार के डूबने से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
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एसडीएम फूलपुर हीरालाल सैनी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस प्रयासरत है। गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे युवक को खोजने का काम किया जा रहा है।
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