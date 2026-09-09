Prayagraj News: प्रेमी से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ी युवती, 12 घंटे बाद उतरी

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युवती का मऊआइमा क्षेत्र के एक युवक से करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने 6 अगस्त को नवाबगंज थाने में युवक के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार, इस मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। युवक ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले रखा है। ग्रामीणों के मुताबिक, युवक शादी से इन्कार कर नौकरी के लिए पुणे चला गया। उसके परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, जिसकी तारीख नवंबर में है।इसकी भनक लगते ही युवती मंगलवार भोर 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर प्रेमी के गांव पहुंची और मोबाइल टावर पर चढ़ गई। उसने खुद पुलिस को फोन कर प्रेमी को बुलाने की मांग की। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 12 घंटे बाद नवाबगंज से परिजन आए और समझाने पर युवती नीचे उतरकर उनके साथ वापस चली गई। प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा ने बताया कि युवती द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कार्रवाई की जा रही है।