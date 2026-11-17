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अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बृजेश कुमार का पुत्र विकास इंटरमीडिएट का छात्र था। वह दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। नैनी थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घर में किसी बात पर विवाद के कारण युवक ने ऐसा कदम उठाया। विज्ञापन



बिलखता रहा भाई, टकटकी लगाए नदी की ओर देखते रह गए लोग

बृजेश यादव के नदी में छलांग लगाता देख सभी राहगीर हैरत में पड़ गए। अंधेरा होने पर नैनी पुल के नीचे लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए खड़े रहे। सहायक पुलिस आयुक्त कुंजलता ने बताया कि गोताखोरों ने करीब साढ़े सात घंटे बाद उसे खोजकर नाव के जरिये नदी के किनारे पहुंचाया। विज्ञापन विज्ञापन

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बृजेश कुमार का पुत्र विकास इंटरमीडिएट का छात्र था। वह दो भाई और एक बहन में सबसे बड़ा था। नैनी थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घर में किसी बात पर विवाद के कारण युवक ने ऐसा कदम उठाया।बृजेश यादव के नदी में छलांग लगाता देख सभी राहगीर हैरत में पड़ गए। अंधेरा होने पर नैनी पुल के नीचे लोग अपने मोबाइल की टॉर्च जलाए खड़े रहे। सहायक पुलिस आयुक्त कुंजलता ने बताया कि गोताखोरों ने करीब साढ़े सात घंटे बाद उसे खोजकर नाव के जरिये नदी के किनारे पहुंचाया।

नए यमुना पुल से सोमवार सुबह करीब दस बजे घूरपुर थाना क्षेत्र के छोटी कांटी गांव के विकास यादव (18) ने नैनी से शहर जाने वाले साइड से यमुना नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस नैनी थाना पुलिस ने गोताखोरों की मदद से उसका शव शाम करीब साढ़े पांच बजे बरामद किया। उसके पास से मिले आधार कार्ड व मोबाइल की मदद से पुलिस ने शव की शिनाख्त की और परिजनों को सूचना दी। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।