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Prayagraj News: गरबा डांडिया नाइट में महिलाओं ने लिया हिस्सा

Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 16 Oct 2026 02:14 AM IST
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Women participated in the Garba-Dandiya night.
गरबा डांडिया नाइट में शामिल शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी व अन्य सदस्य
जगराम चौराहा स्थित एक गेस्ट हाउस में बुधवार को नवरात्र के अवसर पर ‘गरबा विद डांडिया नाइट’ का आयोजन हुआ। इसका आयोजन रंजना बाजपेई ने किया। इसमें हजारों मातृ शक्तियों ने मां दुर्गा भक्ति के गरबा नृत्य में भाग लिया। मुख्य अतिथि विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन बाजपेई ने बताया कि नवरात्र में जगदंबा का शक्ति के रूप में पूजन होता है। उन्होंने गरबा नृत्य को भारत की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा बताया, जो पूरे देश में लोकप्रिय है। आयोजक ने सभी मातृ शक्तियों को उपहार भेंट किए। पार्षद प्रीति गुप्ता, शिखा रस्तोगी और शुभम सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित थे। पार्षद विश्वास रावत और भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया।
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