Prayagraj News: हरितालिका तीज पर महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

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मेजा में भी सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। भीरपुर में पर्व को लेकर सुबह से ही महिलाओं में उत्साह का माहौल रहा। घूरपूर में कुंवारी कन्याओं ने भी व्रत रखा। मंसूराबाद में शृंगार के सामान की खरीदारी के लिए दिनभर बाजार में चहल-पहल रही। इसके अलावा शृंग्वेरपुर और मिश्रा बांध में भी महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। मेजा में भी सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। भीरपुर में पर्व को लेकर सुबह से ही महिलाओं में उत्साह का माहौल रहा। घूरपूर में कुंवारी कन्याओं ने भी व्रत रखा। मंसूराबाद में शृंगार के सामान की खरीदारी के लिए दिनभर बाजार में चहल-पहल रही। इसके अलावा शृंग्वेरपुर और मिश्रा बांध में भी महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा।

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लेडियारी एवं आसपास के क्षेत्र में सोमवार को हरतालिका तीज का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना को लेकर दिन भर निर्जला व्रत रखा सुबह से ही घरों में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी महिलाओं ने सामूहिक रूप से मंदिरों में भी पहुंचकर पूजा अर्चना किया।