Prayagraj News: एक वर्षीय बेटी के साथ महिला ने टोंस नदी में लगा दी छलांग

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खीरी थाना क्षेत्र निवासी संतोष केवट की पत्नी सरिता (25) शनिवार दोपहर अपनी एक वर्षीय पुत्री के साथ पाल पट्टी गांव में बने पुल पर पहुंची और बेटी के साथ टोंस नदी में छलांग लगा दी। विज्ञापन

थाना अध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल के साथ स्थानीय नाविकों की मदद से दोनों की तलाश शुरू की गई। साथ ही एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई है लेकिन देर शाम तक दोनों को खोजा नहीं जा सका। देर होने की वजह से एनडीआरएफ टीम रविवार को महिला और उसकी बच्ची की तलाश करेगी। खीरी थाना क्षेत्र निवासी संतोष केवट की पत्नी सरिता (25) शनिवार दोपहर अपनी एक वर्षीय पुत्री के साथ पाल पट्टी गांव में बने पुल पर पहुंची और बेटी के साथ टोंस नदी में छलांग लगा दी।थाना अध्यक्ष खीरी वीर प्रताप सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस बल के साथ स्थानीय नाविकों की मदद से दोनों की तलाश शुरू की गई। साथ ही एनडीआरएफ टीम को भी सूचना दी गई है लेकिन देर शाम तक दोनों को खोजा नहीं जा सका। देर होने की वजह से एनडीआरएफ टीम रविवार को महिला और उसकी बच्ची की तलाश करेगी।

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क्षेत्र के पाल पट्टी गांव में शनिवार दोपहर करीब एक बजे एक महिला ने अपनी एक वर्षीय बेटी के साथ पुल से टोंस नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही खीरी पुलिस मौके पर पहुंची और नाविकों की मदद से मां-बेटी की तलाश शुरू कराई लेकिन देर शाम तक दोनों का कोई पता नहीं चल सका था।