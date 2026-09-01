Prayagraj News: करंट की चपेट में आने से महिला की मौत

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परिजन उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो परिवार में मातम छा गया। पति संदीप, बेटे शनि और बेटियों लाजो, लाडो व करीना बेहाल हो गए।

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थाना क्षेत्र के गदियानी गांव में रविवार देर शाम करंट की चपेट में आने से 34 वर्षीय महिला की मौत हो गई। गदियानी निवासी संदीप कुमार की पत्नी कंचन देवी शुक्रवार को रक्षाबंधन पर मायके सकरामऊ गई थीं। रविवार शाम वह घर लौटीं। घर आकर जेवर उतारकर लोहे की अलमारी में रख रही थीं, तभी अलमारी में पहले से उतरे करंट की चपेट में आ गईं। बताया गया कि बारिश के कारण कटे केबल से घर में करंट फैला था। तेज झटका लगने से वह बेसुध होकर गिर पड़ीं।