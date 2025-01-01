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Prayagraj News: ...जब हनुमान जी ने लंका में लगाई आग, धू-धूकर जल उठी सोने की लंका

Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 20 Oct 2026 02:35 AM IST
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...When Hanuman set Lanka ablaze, the golden city of Lanka went up in roaring flames
मेजा के अमिलिया कला में रामलीला का मंचन करते कलाकार। संवाद - फोटो : samvad
अमिलिया कला में राम जानकी मंदिर परिसर में हो रही रामलीला के चौथे दिन लंका दहन का मंचन किया गया। माता जानकी की खोजबीन के बाद हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगाई, जिससे वह धू-धूकर जल उठी। लंका दहन से रावण काफी परेशान हो उठा और लंका को भारी नुकसान हुआ।
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हनुमान जी का अभिनय श्याम द्दिवेदी ने किया, जिसकी दर्शकों ने खूब तारीफ की। रावण का अभिनय देवनाथ मिश्र उर्फ बाबा जी ने किया, जो काफी सराहनीय रहा। भरत का अभिनय स्वास्तिक तिवारी ने किया।
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कमेटी अध्यक्ष रमेश चन्द्र तिवारी ने बताया कि अमिलिया कला में सन् 1955 से रामलीला का मंचन हो रहा है। सन् 1986 में बनवारी लाल तिवारी की हत्या के कारण एक वर्ष मंचन रुका था। कमेटी के प्रबंधक मिश्रीलाल तिवारी की भूमिका भी सराहनीय रही।
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