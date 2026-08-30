Prayagraj News: हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला कुआं बदहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 30 Aug 2026 02:20 AM IST
विज्ञापन
बहरिया क्षेत्र के गमरहटा गांव में बनाया गया एक पुराना कुआं देखरेख के अभाव में बदहाल हो रहा है। यह कभी हजारों लोगों की प्यास बुझाता था और अब विलुप्त होने की कगार पर है।
आजादी से पहले बने इस कुएं से गांव के लोग लंबे समय तक पानी पीते रहे। सही देखरेख न होने के कारण इसकी हालत गंभीर होती जा रही है। ग्रामीण इस पुरानी धरोहर को गांव की विशेषता से जुड़ा मानते हैं। उन्होंने कुएं का कायाकल्प कराकर इसे सुरक्षित रखने की मांग की है।
ग्रामीण राम लखन गुप्ता और बृजेश कुमार धुरिया ने भी कुएं के जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि उचित देखरेख से यह धरोहर सुरक्षित रह सकेगी।
विज्ञापन
आजादी से पहले बने इस कुएं से गांव के लोग लंबे समय तक पानी पीते रहे। सही देखरेख न होने के कारण इसकी हालत गंभीर होती जा रही है। ग्रामीण इस पुरानी धरोहर को गांव की विशेषता से जुड़ा मानते हैं। उन्होंने कुएं का कायाकल्प कराकर इसे सुरक्षित रखने की मांग की है।
विज्ञापन
ग्रामीण राम लखन गुप्ता और बृजेश कुमार धुरिया ने भी कुएं के जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि उचित देखरेख से यह धरोहर सुरक्षित रह सकेगी।