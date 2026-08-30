Prayagraj News: हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाला कुआं बदहाल

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आजादी से पहले बने इस कुएं से गांव के लोग लंबे समय तक पानी पीते रहे। सही देखरेख न होने के कारण इसकी हालत गंभीर होती जा रही है। ग्रामीण इस पुरानी धरोहर को गांव की विशेषता से जुड़ा मानते हैं। उन्होंने कुएं का कायाकल्प कराकर इसे सुरक्षित रखने की मांग की है।ग्रामीण राम लखन गुप्ता और बृजेश कुमार धुरिया ने भी कुएं के जीर्णोद्धार की मांग की है। उनका कहना है कि उचित देखरेख से यह धरोहर सुरक्षित रह सकेगी।