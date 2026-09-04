Prayagraj News: बैंक परिसर में जलभराव, ग्राहक परेशान

स्थानीय निवासियों के अनुसार दवा, खाद, सब्जी अन्य सामान खरीदने के लिए नकदी की जरूरत होती है। हर दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता।शाखा प्रबंधक अमित पांडेय ने बताया कि बैंक परिसर से पानी निकालने के लिए उन्हें अभी अनुमति नहीं मिली है। बैंक शाखा में एटीएम की सुविधा नहीं होने से खाताधारकों की परेशानी और बढ़ गई है। एटीएम पिन बनवाने समेत अन्य जरूरी कार्यों के लिए उन्हें शांतिपुरम या सिविल लाइंस जाना पड़ता है। इधर, आनापुर के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बृहस्पतिवार को दो फीट तक पानी भर गया। कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज ऊंचे स्थानों पर रखे। जलनिकासी की कमी से विद्युत आपूर्ति पर भी खतरा है। शाखा प्रबंधक एसके सिंह ने ग्राहकों के लेनदेन में बाधा न होने की बात कही।