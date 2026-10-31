Prayagraj News: कौड़िहार में पानी का संकट गहराया, उपभोक्ता परेशान

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ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए विदेशी संस्था डच के सहयोग से कौड़िहार स्थित ओवरहेड टैंक की स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। तत्कालीन उद्योग एवं सिंचाई राज्य मंत्री अमीन अंसारी ने इसका लोकार्पण कर जनता को सौंपा था। तत्कालीन विधायक विक्रमाजीत मौर्य के प्रयासों से जल निगम के पंप का रिबोर कराया गया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि पानी की किल्लत दूर होगी, लेकिन रिबोर होने के बाद से ही सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई।ग्रामीणों का आरोप है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। पूर्व में ठेकेदार ने कार्य अधूरा छोड़कर फरार हो गया था। इसके बाद दोबारा पाइप डालने का टेंडर हुआ, लेकिन वर्तमान में कराया जा रहा कार्य भी धांधली की भेंट चढ़ गया है।लोगों का कहना है कि नियमतः पाइप को एक मीटर गहरा दबाया जाना चाहिए, लेकिन ठेकेदार द्वारा महज एक से डेढ़ फीट की गहराई पर पाइप डालकर खानापूर्ति कार्य पूरा होने का सांकेतिक बोर्ड लगाकर फरार हो गया। बावजूद इसके छह माह बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा है। इससे बीते करीब पांच साल से दर्जनों गांव की सरकारी नलों की टोटियां सूखी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि प्यास बुझाने वाली योजना भ्रष्टाचार के कारण दम तोड़ चुकी है।कौड़िहार बाजार में जल संकट अब मानवीय त्रासदी का रूप ले रखा है। स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्ष आनंद मोदनवाल, आरती देवी, सुमन देवी तथा आशा देवी ने बताया कि कौड़िहार ब्लॉक रोड एवं प्रयागराज- रायबरेली हाईवे कौड़िहार बाजार के उत्तरी दिशा में कई साल से पानी नहीं आ रहा। इससे परेशानी हो रही है।-कौड़िहार में पानी की समस्या की जानकारी नहीं है। एजेंसी की ओर से कार्य पूरा नहीं किया गया। समस्या के निदान कर आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। -निरंजन कुमार वर्मा, अवर अभियंता जल निगम