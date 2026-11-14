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Prayagraj News: अप्पे की चपेट में आने से नवाबगंज में तैनात चौकीदार की मौत

Sat, 14 Nov 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sat, 14 Nov 2026 02:02 AM IST
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Watchman posted in Nawabganj dies after being struck by an appe
काम से घर लौट रहे थाना नवाबगंज में तैनात चौकीदार की सड़क हादसे में मौत हो गई। आवेदक कल्लन निवासी सिंगरौर उपहार थाना नवाबगंज पुलिस को दिए गए प्रार्थना-पत्र में बताया है कि उनका भाई अमृतलाल सरोज थाना नवाबगंज में चौकीदार थे। 12 नवंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे वह काम से घर लौट रहे थे।
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जैसे ही वह बाइक से प्रयागराज- रायबरेली हाईवे के खुदा बख्श का पूरा गांव के सामने स्थित गेस्ट हाउस के सामने पहुंचे। आगे जा रहे वाहन चालक ने ब्रेक लगा दी। इससे वह जमीन पर गिर पड़े। पीछे से आ रहे अप्पे वाहन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। शिकायतकर्ता की तहरीर पर पुलिस वाहन संख्या पर प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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