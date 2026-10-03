प्रयागराज : महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर में गूंजे गीता के श्लोक, हजारों कंठों ने किया सामूहिक गीता पाठ

महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर विद्यालय परिसर शनिवार को श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों के सामूहिक पाठ से आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। चिन्मय मिशन प्रयागराज की ओर से ‘चिन्मय अमृत महोत्सव’ श्रृंखला के तहत ‘समर्पणम् गीता चेंटिंग’ का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और गीता प्रेमियों समेत हजारों लोगों ने सामूहिक रूप से श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का सस्वर पाठ किया।

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आयोजन का उद्देश्य गीता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने और युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा तथा आध्यात्मिक चेतना से जोड़ना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और भगवान श्रीगणेश की वंदना से हुई। बाल कलाकारों ने गुरु वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद गीता का पूजन-अर्चन, 108 नामावली का पाठ और ‘गीता पंचामृतम्’ का लयबद्ध गायन हुआ। सामूहिक पाठ के बाद गीता की आरती और मंत्रोच्चार के साथ आयोजन का समापन हुआ।मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी क्षेत्र के शिक्षाविद् राजीव त्रिपाठी ने अपने संबोधन में गीता के संदेश को जीवन में अपनाने और युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने की आवश्यकता पर विचार रखे। उन्होंने आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों और समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद भगवान श्रीगणेश की वंदना और विद्यालय के बाल कलाकारों की ओर से गुरु वंदना प्रस्तुत की गई। चिन्मय मिशन की परंपरा के अनुसार सामूहिक गीता पाठ से पहले श्रीमद्भगवद्गीता का पूजन-अर्चन किया गया। चिन्मय नवीन सेवाश्रम न्यास की ब्रह्मचारिणी शाश्वती जी ने गीता की 108 नामावली का पाठ किया।