यूपीपीसीएस-2025 का पूरा चयन चक्र बदलेगा: हाईकोर्ट के आदेश से फिर बनेगी मेरिट लिस्ट, दोबारा होगी मुख्य परीक्षा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी-2025 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम नए सिरे से घोषित करने और संशोधित मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया है। अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ओपन श्रेणी में शामिल करने को कहा गया है। प्री परीक्षा दोबारा नहीं होगी, लेकिन संशोधित परिणाम के आधार पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया नए सिरे से होगी।
विस्तार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) को यूपीपीसीएस-2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम नए सिरे से घोषित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आयोग को आरक्षण और योग्यता के आधार पर एक संशोधित मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने अनारक्षित वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें ओपन श्रेणी में शामिल किया जाए।
नए सिरे से आयोजित की जाएगी मुख्य परीक्षा
न्यायालय ने आयोग से श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण भी मांगा है। संशोधित मेरिट सूची के आधार पर अब मुख्य परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। नए मुख्य परीक्षा परिणामों के आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार प्रक्रिया भी नए सिरे से संपन्न होगी। उम्मीदवारों के अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा दोबारा नहीं होगी। पहले से हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही संशोधित परिणाम घोषित किए जाएंगे।
याचिका का आधार
आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें ओपन श्रेणी के तहत चयन का लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ओपन श्रेणी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। इसमें सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर समायोजित किया जाना चाहिए।
चयन प्रक्रिया पर प्रभाव
संशोधित मेरिट सूची के साथ, यूपीपीसीएस-2025 के लिए पूरी चयन प्रक्रिया अब नए सिरे से आगे बढ़ेगी। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही नए परिणामों के आधार पर आयोजित होंगे। यह निर्णय हजारों उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करेगा। आयोग को अब न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया को फिर से व्यवस्थित करना होगा।
पदों और उम्मीदवारों के आंकड़े
यूपीपीसीएस-2025 के माध्यम से कुल 814 पदों को भरा जाना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6,26,387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,65,270 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 11,727 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में कुल 10,284 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इनमें से 2,297 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया।