पदों और उम्मीदवारों के आंकड़े

यूपीपीसीएस-2025 के माध्यम से कुल 814 पदों को भरा जाना है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 6,26,387 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,65,270 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 11,727 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा में कुल 10,284 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। इनमें से 2,297 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया था। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाया।