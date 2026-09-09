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उमेश पाल हत्याकांड : जान का खतरा बताकर जया पाल ने सरकार से मांगी सुरक्षा, प्रदेश सरकार से लगाई गुहार

Wed, 09 Sep 2026 05:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 09 Sep 2026 05:48 PM IST
सार

उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी जया पाल ने एक बार फिर अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रदेश सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एससी-एसटी कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है।

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Umesh Pal murder case: Jaya Pal seeks security from the government, citing a threat to her life
जया पाल, उमेश पाल की पत्नी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उमेश पाल हत्याकांड की सुनवाई के दौरान उनकी पत्नी जया पाल ने एक बार फिर अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रदेश सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। एससी-एसटी कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है। सुनवाई के दौरान जया पाल कोर्ट पहुंचीं और उनका बयान दर्ज किया गया।

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कोर्ट के बाहर जया पाल ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड को दो साल से ज्यादा बीतने के बाद भी हमले में शामिल गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान फरार हैं। तीनों पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम घोषित है। इसके अलावा अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी भी फरार हैं। ऐसे में उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। जया पाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है कि उमर और अली के बाहर आने के बाद हिसाब चुकता किया जाएगा। 

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