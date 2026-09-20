Prayagraj News: कोयले की आड़ में ट्रक से ला रहा था 198 किलो गांजा

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एसटीएफ के मुताबिक, एक सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक शैलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रभारी जय प्रकाश राय की टीम ने ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक में लदे कोयले के नीचे बोरियों में गांजा छिपाकर रखा गया था।आरोपी ने बताया कि गिरोह रायगढ़ा से गांजा लाकर प्रयागराज और आसपास के जिलों में अधिक कीमत पर बेचता है। वह होलागढ़ के हंसराजपुर निवासी अभिषेक शुक्ला उर्फ अभिषेक त्रिपाठी उर्फ गुरुजी के कहने पर अपना ट्रक लेकर ओडिशा के रायगढ़ा गया था।वहां पर उसकी मुलाकात गाजीपुर निवासी रजत सिंह और रायगढ़ा के शुभम सिंह से हुई थी। रजत रायगढ़ा में ढाबा चलाता है। रजत और शुभम ने ट्रक में कोयले की आड़ में बोरियों में गांजा लोड कराया था।खेप पहुंचाने के एवज में मिलते थे एक लाख रुपयेआरोपी ने बताया कि गिरोह कई वर्षों से गांजा की तस्करी कर रहा है। पहले भी कई बार सप्लाई की जा चुकी है और मुनाफा आपस में बांटा जाता था। मादक पदार्थ की खेप तय स्थान तक पहुंचाने पर उसे एक लाख रुपये अलग से दिए जाते थे। शाकिर ने अन्य आरोपियों के नाम भी बताए हैं।