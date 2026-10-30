प्रयागराज : माघ मेले में चलेंगी दो इंजन वाली ट्रेनें, भीड़ के हिसाब से किसी भी रूट पर हो सकेगा संचालन

दिवाली-छठ के लिए रेलवे ने बढ़ाई स्पेशल ट्रेनों की अवधि



दिवाली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई है। इसके साथ ही कुछ स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे भी बढ़ाए गए हैं। छिवकी होकर चल रही गाड़ी संख्या 06021 पोंत्तनूर-बरौनी विशेष ट्रेन की संचालन अवधि आठ से 29 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसी तरह वापसी में गाड़ी संख्या 06022 बरौनी-पोंत्तनूर विशेष ट्रेन 11 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 तक 4 अतिरिक्त फेरों के साथ चलाई जाएगी।



छिवकी होकर चल रही गाड़ी संख्या 09071 और 09073 उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन एक और आठ नवंबर को उधना से तथा गाड़ी संख्या 09072 व 09074 जयनगर-उधना स्पेशल ट्रेन तीन और दस नवंबर को जयनगर से संचालित की जाएंगी। बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाले यात्रियों के लिए गाड़ी संख्या 09083 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन एक व आठ नवंबर को और वापसी में गाड़ी संख्या 09084 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन दो व नौ नवंबर को चलेगी। रेलवे के इस कदम से छठ व दीपावली पर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने में सहूलियत होगी।