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Prayagraj News: समस्या का निदान न होने तक जारी रहेगा धरना

Tue, 20 Oct 2026 02:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Tue, 20 Oct 2026 02:32 AM IST
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The sit-in will continue until the problem is resolved
फोटो नवाबगंज 01 कौड़िहार समस्या को लेकर किसानों का धरना - फोटो : samvad
कौड़िहार में जल निकासी की समस्या पर किसानों का धरना सोमवार को छठवें दिन जारी रहा। युवा विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव मिश्रा इसका नेतृत्व कर रहे हैं।
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किसानों का आरोप है कि छह दिन बाद भी समस्या नहीं सुलझी। इससे करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। संजीव मिश्रा ने बताया कि सुबह राजस्व विभाग के अधिकारी कौड़िहार ब्लॉक कार्यालय में बातचीत कर चले गए।
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उन्होंने जोर दिया कि समस्या का निदान न होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान राम लोटन पटेल, सालिकराम पटेल, श्रीमन नारायण, अमरनाथ, कुंवर सिंह, राहुल सिंह, नूर मोहम्मद, डब्बू सिंह, पिंकल सिंह, दरोगा यादव और राम सिंह पटेल उपस्थित रहे।
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