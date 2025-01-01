Prayagraj News: समस्या का निदान न होने तक जारी रहेगा धरना

विज्ञापन

किसानों का आरोप है कि छह दिन बाद भी समस्या नहीं सुलझी। इससे करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों के सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। संजीव मिश्रा ने बताया कि सुबह राजस्व विभाग के अधिकारी कौड़िहार ब्लॉक कार्यालय में बातचीत कर चले गए।उन्होंने जोर दिया कि समस्या का निदान न होने तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान राम लोटन पटेल, सालिकराम पटेल, श्रीमन नारायण, अमरनाथ, कुंवर सिंह, राहुल सिंह, नूर मोहम्मद, डब्बू सिंह, पिंकल सिंह, दरोगा यादव और राम सिंह पटेल उपस्थित रहे।