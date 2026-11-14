Prayagraj News: नोडल अधिकारी ने गोवंश आश्रय का किया निरीक्षण

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नगर पंचायत स्थित गोवंश आश्रय स्थल का शुक्रवार को प्रशासनिक टीम ने निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण कुमार के साथ आश्रय स्थल का दौरा किया। अधिकारियों ने व्यवस्था, साफ-सफाई और गोवंश के स्वास्थ्य का जायजा लिया। गोदाम में खाद्य सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता देखकर उन्होंने संतोष जताया। नोडल अधिकारी ने पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने गोवंश को स्वस्थ रखने के लिए भूसे के साथ हरे चारे और चोकर के उपयोग पर जोर दिया। मौके पर सभासद अमर बहादुर सिंह, कृष्ण कुमार नागर, अनिल कुमार, अमृतलाल और विश्वनाथ सिंह आदि रहे।